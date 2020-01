Bolognina rules jam, hosted by: Vocenera trio e Dumbo beat

BOLO GNINA RULES hosted by: VOCENERA trio JAM Groovy Friday in Town

beat flow by: DUMBO BEAT



[ORE 20]

APERIRADIO by RADIO JAMBO, la radio del Binario.

Interviste ai musicisti, selecta e curiosità live dal vostro clubbettino di quartiere.



[ORE 22] *puntuali

VOCENERA trio



SILVIA DONATI voce

ALBERTO CAPELLI chitarre

ROBERTO ROSSI batteria e percussioni



VOCENERA Trio in

VANILLA ED ALTRE STORIE

Vanilla è un killer, bellissima e silenziosa si muove nell’ombra e quando meno te lo aspetti è vicino a te, ma certo non per consolarti..

Questa ed altre storie reali ed immaginarie vengono narrate in musica, intrecciando suoni, ritmi e parole: storie di gente, che sia Re o pescatore, killer o poeta attraverso brani originali e, tra gli altri, di M. Nascimento, A. Ramirez, T. Horta, Djavan.





[After live] : Flow Jam

// DUMBO BEAT

La storia musicale di Dumbo Beat inizia nel 2002, quando comincia ad appassionarsi alla musica house, frequentando l’Echoes di Misano Adriatico; lì sente la necessità di possedere una selezione di quella magica e misteriosa musica. «Deejay Mix, Main Street Records, Disco In e Joker di Bologna mi hanno dato asilo e rifornimenti» racconta Dumbo Beat. «Con il tempo la selezione è diventata una collezione e imparo con fatica l’arte della miscelazione. Mi avvicino alla produzione e acquisto un campionatore Akai MPC2000XL, questo strumento è stato decisivo nel mio modo di vedere la musica. Ho realizzato che stavo cercando da anni produzioni sviluppate proprio così e che ora potevo farne anch’io».

Dumbo Beat collabora con DJ P!STA nel progetto NUDGE e stampano più di venti uscite in vinile tra etichette internazionali e autoproduzioni.

«Poi succede che un giorno, per sbaglio, rallento il BPM del breakbeat che sta girando nel campionatore e si materializza un beat hip hop. Masterizzo il risultato su CD e lo consegno ad un amico che produce per LBZ Crew»; così fondano Homequest e rilasciano sull’etichetta francese Robsoul Jazz di Phil Weeks l’album di strumentali Return To The Classics.



// BOLOGNINA RULES JAM

Bolognina è il quartiere che ci ospita. Il quartiere della tradizione operaia, il quartiere della Resistenza, il quartiere multietnico abituato ad accogliere ed integrare.



BOLOGNINA RULES è la jam del venerdì del Binario e vuole essere espressione del quartiere in cui prende vita.

Un incontro multi-genere aperto, inclusivo e accogliente.

Musica di poche parole e tanta cura come manufatto artigiano, non prodotto.

Note resistenti, coraggiose, curiose e generose.

Puro groove e contaminazione.



BOLOGNINA RULES significa

Progetti sotterranei da Bolo e dalle altre scene italiane

Radio Jambo che intervista, registra e trasmette

Un Collettivo Resident permeabile che si alterna tutto l'anno alla ricerca della ricerca perduta

Muovere il culo e sudare



BOLOGNINA RULES!

Regole da scrivere assieme.



TESSERA ARCI OBBLIGATORIA

DALLE 21.30 OFFERTA LIBERA CONSIGLIATA 3 EURO*

BIGLIETTO SOSPESO FINO AD ESAURIMENTO

PREISCRIZIONE ON-LINE: https://portale.arci.it/preadesione/ozono-factory/



*la donazione va a sostenere tutte le attività dell'Associazione OZONO Factory quali musica, arti, workshops, attività pro-bono e manutenzione del Club e della back-line.