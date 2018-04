Bonaveri: intervista e concerto

Bonaveri sabato 28 aprile alle ore 19.30: intervista a cura di Pierfrancesco Pacoda e SHOWCASE. Cantautore bolognese classe 1968, all'attivo 5 album: Scivola Via, Magnifico, Città Invisibili, L'Ora dell'Ombra Rossa e La Staffetta.



Vanta prestigiose collaborazioni a cominciare da Maurizio Biancani (suo produttore artistico dal 2009), Beppe Quirici, Elio Rivagli, Mario Arcari, Lucio Dalla, Marco Fadda, Vincenzo Zitello, Ellade Bandini, Stefano Melone, Armando Corsi, Pietro Posani, Elena Champion, Stefano Gentilini, Luca De Riso, Gabriele Palazzi e tanti altri importanti musicisti di fama internazionale.



Scrive di lui Roberto Caselli su JAM ONLINE: "Bonaveri è una delle poche belle realtà attuali che sanno ancora scrivere una canzone con una scelta linguistica colta, un senso della rima non banale e un approccio originale. Per questo ogni brano ha in sé qualcosa di speciale, di personale che diventa universale."



L’inedito in uscita il 24 novembre precorre di alcune settimane il prossimo lavoro discografico “RELOADED”, che consiste nella rivisitazione di alcuni classici del cantautore bolognese, cui seguirà la rappresentazione di un importante lavoro teatrale prodotto da Fonoprint Bologna per la regia di Daniele Sala e la scrittura di Monica Faggiani, oltre alla normale attività concertistica nella stagione primaverile ed estiva.