Book in park: i venerdì letterari al capolinea!

L'aperitivo del venerdì sera ha un sapore diverso al Capolinea di Sasso Marconi, perché c'è Book In Park!

Rassegna letteraria appena nata dalle menti un po' folli di tre sognatori dell'Appennino che credono nella Bellezza del leggere e dello scrivere.

Troppo spesso i lettori e gli scrittori non riescono a incontrarsi, non hanno contatti tra loro; questa rassegna nasce con l'intento di farli incontrare e dialogare, come amici, senza filtri o costrizioni di sorta.

Nella frescura del Parco Marconi tutti i venerdì di Giugno e Luglio gli scrittori dell'Appennino (ma non solo) si incontreranno per parlare, ridere e riflettere su cosa sia leggere e scrivere, ma soprattutto per far conoscere gli scrittori, che non sono solo copertine di libri!

Venerdì 1 Giugno Davide Celli ci parlerà un po' di cosa è scrivere, ma soprattutto di come si sta nel bosco.

Vi aspettiamo per due chiacchiere, un aperitivo e un ottimo gelato del Capolinea!

Gallery