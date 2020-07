"Borgo Mameli", l'estate nell'ex birreria di una caserma ottocentesca

L'Ex birreria di una caserma ottocentesca, restaurata e restituita alla città. Un punto di divulgazione di cultura alimentare. L'ultimo borgo rurale di Bologna fa rivivere la relazione tra città e campagna. Uno spazio di cultura e aggregazione. "Borgo Mameli" è tutto questo oltre ad essere un nuovo luogo dell'estate bolognese.

Borgo Mameli è un progetto che recupera l’heritage di un luogo attraverso un'esperienza autentica e conviviale, in grado di accogliere una community attenta alla sostenibilità, all'inclusione e all’innovazione. Lo spazio nasce dal recupero di un luogo unico per le sue caratteristiche: un ex Birreria/Borgo con un cortile senza tempo, immerso nel verde e recintata da mura storiche alle porte del centro della città, un rudere recuperato e trasformato in un luogo speciale, sociale e sostenibile, in cui poter mangiare e bere le eccellenze del nostro territorio da fornitori che rispettano la biodiversità. Borgo Mameli è un luogo per la cultura grazie a una programmazione composta da incontri, micro-concerti, mostre di fotografia e teatro.