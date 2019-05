BSX evening performance olfattiva

Sabato 25 maggio dalle ore 20.00 alle 23.00 presso il Cassero, in via Don Giovanni Minzoni 18, gli studenti del corso di Fashion Design Triennio dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, sotto la direzione artistica della professoressa Rossella Piergallini, presentano “BSX EVENING”: una serata pervasa di sublimi note olfattive, tra abiti e fragranze evocative.



I capi realizzati interpretano visivamente le note molecolari di BSX, un profumo innovativo e moderno della linea OPTICO, vero protagonista dell'evento. Tra gli spazi del Cassero si potrà assistere ad una perfomance al alto tasso cromatico, una nuova esperienza materica ed olfattiva, all’insegna di inedite sensazioni tutte da esplorare. Sette narrazioni polisensoriali e sette interpreti: performer androgini, modelle e modelli indosseranno scenografici abiti scultura, stravaganti ed eccentrici, votati all’innovazione tessile e alla contaminazione extrasensoriale. Sarà un’esaltazione della vista e dell’olfatto, tra lo sprigionarsi di note soavi ma persistenti e un tripudio di tonalità, colori fluo, lampi magenta e verde.



I giovani designer detteranno il dress code, coinvolgendo il pubblico con le loro sorprendenti creazioni dall’allure alchemica: ad ogni invitato verrà donato un nastro di grosgrain, da annodare al polso, intriso dell’essenza BSX. Per una performance intensa pervasa di ibridazioni artistiche.

Infine un videoclip estemporaneo verrà girato negli spazi del Cassero, tra luci soffuse ed avvolgenti fragranze.



Evento ideato e coordinato da Rossella Piergallini, con la partecipazione degli studenti del corso di Fashion Design Triennio dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, inserito nel programma di Smell Festival dell’Olfatto 2019.

Dj set a cura di Jacqueline More

Videoproiezioni di Alex Marra, docente di Digital video



INGRESSO LIBERO, SENZA TESSERA

