Caccia al tesoro: scoprire Bologna è un gioco

Utopic ti invita alla prima caccia al tesoro storica digitale della città di Bologna.

Vivi un’immersione nella storia di Bologna con Utopic!



Intuito, attenzione e curiosità saranno le armi per riscoprire gli aspetti più avvincenti della Bologna segreta.

Sei pronto a immergerti nella storia e scoprire luoghi e aneddoti di Bologna? Un'importante missione ti porterà, tappa dopo tappa, a scoprire gli indizi disseminati nel centro storico di Bologna e a sventare un pericolo per la città.



La caccia al tesoro è individuale e si gioca autonomamente sull'app Utopic (gratuita su google paly o apple store) solo domenica 28 ottobre 2018 da Piazza Maggiore a Bologna e dura all'incirca un'ora e mezza.



Non c’è un orario di partenza, ma una finestra oraria entro cui cominciare e finire l’esperienza, dalle ore 10 alle ore 18, ultimo avvio ore 16:15. Il percorso, concentrato nel centro storico, si fa a piedi autonomamente ed è adatto a tutte le età.

A partire dalle ore 10:00 da Piazza Maggiore sarà possibile iniziare la caccia.

È qui che i cacciatori troveranno il welcome point di Utopic e potranno sbloccare la prima prova. Dopo aver raggiunto la prima tappa e risolto il primo indovinello, i partecipanti riceveranno l’indizio successivo direttamente sull’app Utopic e potranno proseguire il gioco.

La caccia è animata da sorprese e colpi di scena.

Al termine dell’ultima prova verrà visualizzato il punteggio ottenuto e la classifica generale promuoverà coloro che avranno risolto tutte le prove senza errori.

Quota di partecipazione 6€ in prevendita, 8€ il giorno dell’evento