Calaluna: tributo a Fabrizio de André

I Calaluna, uno dei principali gruppi tributo a Fabrizio de André a livello nazionale, si esibiranno sabato 1° febbraio al Teatro Fanin di San Giovanni in Persiceto (BO).



Il concerto fa parte del Tour 2020, che proseguirà durante l'anno in teatri, locali e feste in tutta Italia, proponendo un evento entusiasmante nella scelta brani e nella qualità degli arrangiamenti.



Lo spettacolo unico offerto dai Calaluna mira a riprodurre le atmosfere magiche e le sonorità originali dei brani di Fabrizio de André e vuole essere un viaggio tra le canzoni più belle e rappresentative del repertorio. Dai brani più celebri ai concept album come "La Buona Novella" e "Storia di un Impiegato", dalle tarantelle fino ai pezzi in dialetto come Don Raffaè e Zirichiltaggia, si potranno apprezzare tutte le sfumature della grande opera del cantautore genovese.



A 21 anni dalla sua morte, molti brani sembrano scritti ieri, conservando tutta la loro carica emotiva e la loro forza espressiva. Molto più che canzoni, forse anche più che poesie, queste “opere d'arte” rimangono di estrema attualità e meritano di essere ricordate e approfondite in tutti i loro infiniti significati che continuano ad emergere a distanza di tempo.



I Calaluna, 9 musicisti professionisti con oltre 70 concerti realizzati in Italia, si pongono appunto questo obiettivo: far scoprire questi brani a chi non li conosce e ricordarli a chi li ama.



La serata del 1° febbraio è organizzata dal Teatro Fanin, in collaborazione con il Comune di San Giovanni in Persiceto.



Per info e prenotazioni: 329.3445646

Acquisto dei biglietti in prevendita su Vivaticket.



Inizio concerto ore 21.00

Prezzo Intero 12€

Prezzo Ridotto 10€