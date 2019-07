I Campionati Europei di Football Americano a Bologna: dal 29 luglio al 4 agosto

Dal 29 luglio al 4 agosto Bologna ospita i Campionati Europei di Football Americano. L’evento, che si svolgerà tra lo Stadio Arcoveggio e lo Stadio Bernardi (Lunetta Gamberini), conferma l’impegno del Comune di Bologna per lo sport, e la rilevanza, in regione, di uno sport particolare come il football americano: in Emilia Romagna sono ben 16 le squadre, 4 solo a Bologna, di cui una femminile. L’Italia affronterà la Danimarca la sera del 29 luglio e sarà un primo, importantissimo banco di prova. Scenderanno poi in campo Austria/Olanda, Francia/Finlandia e Svezia/Norvegia.