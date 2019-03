Campionato nazionale di Waterbasket

5° giornata della regular season

Waterbasket Bologna organizza la quinta giornata di campionato per domenica 24 Marzo al Centro Nuoto Arcoveggio UISP (Piscina Vandelli).



Il WB Bologna affronterà le squadre di Perugia e Bolzano per scalare la classifica. Di seguito l’intero programma:

15:30 I° partita: BOLOGNA - PERUGIA

16:30 II° partita: PERUGIA - BOLZANO

17:30 III° partita: BOLOGNA - BOLZANO

18:30 Prova gratuita



Waterbasket Bologna vi aspetta numerosi per un pomeriggio di festa alla piscina Vandelli, prima a tifare sugli spalti e poi a provare in acqua!