Canti di Natale di Mikrokosmos - Coro Multietnico di Bologna a San Domenico

I Martedì di San Domenico sono un'appuntamento fisso con Bologna e i suoi abitanti da più di trent'anni e Martedì 17 Dicembre interverrà in concerto Mikrokosmos - Coro Multietnico di Bologna con le sue voci italiane e straniere ed un repertorio di canti di Natale e non, provenienti da ogni parte del mondo.

Il concerto inizierà alle ore 21:00 e avrà luogo presso il Salone Bolognini del Convento San Domenico (Piazza San Domenico 13 , Bologna). Ingresso ad offerta libera.

Mikrokosmos – Coro Multietnico di Bologna ha l'obiettivo di promuovere processi d'interazione e comunicazione tra le persone di culture differenti. Nasce nel 2004 su iniziativa del M° Michele Napolitano e conta oggi una cinquantina di coristi, provenienti da 13 paesi diversi. Questa formazione ha preso parte a numerosi concerti, festival, rassegne ed eventi culturali ed ha inoltre dato il suo apporto musicale e umano ad iniziative legate all’immigrazione e all’intercultura, partecipando a serate di solidarietà e di raccolta fondi, e proponendosi sempre come luogo di cooperazione, rispetto reciproco e buona convivenza sociale, per favorire l’arricchimento e l’incontro tra culture diverse, con l’obiettivo di realizzare, seppur in piccolo, l’idea della pace.

"Ci piace pensare che il canto sappia attraversare generazioni e culture differenti, creando quella condivisione che fa esistere Mikrokosmos da ormai 15 anni."