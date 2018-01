Venerdì 26 gennaio (ore 21.00) arriva al Teatro Il Celebrazioni di Bologna Canto Libero – Omaggio a Battisti e Mogol.

Canto Libero non è un semplice concerto ma un grande spettacolo che omaggia il periodo d'oro della storica accoppiata Mogol - Battisti. Sul palco, un ensemble di musicisti affiatati e già rodati nel corso di lunghe carriere, portano avanti questo nuovo progetto con grande determinazione. Dopo aver riempito piazze e teatri in giro per l'Italia e non solo (Slovenia, Croazia, Austria e Montenegro), un ulteriore riconoscimento del loro valore artistico arriva alla fine del 2015 con uno spettacolare sold out al Teatro Rossetti di Trieste (1.500 posti) che vede anche la partecipazione straordinaria di Mogol in persona, che dà la benedizione ufficiale al Canto Libero. Nell'estate 2016 la band intraprende un tour estivo nel Nord Est d'Italia e in Istria registrando un incredibile successo di pubblico. Ma è solo l'inizio! Nel dicembre 2016 inizia un tour nei teatri del Nord Italia che si concluderà nell'aprile 2017 dopo 15 date e 8.000 spettatori in prestigiosi teatri del Bel Paese. La band propone uno spettacolo che omaggia sì Battisti e Mogol, ma che va ben oltre alla semplice esecuzione di cover dei brani dei classici del repertorio dei due.

