Cranvel ed San Pir in Casel: sfilate di divertenti carri allegorici e maschere a piedi

La storica manifestazione del Carnevale di San Pietro, nata come tradizione nel lontano 1871, è l'occasione per assistere alle sfilate di divertenti carri allegorici e maschere a piedi in tutte e due le domeniche, a partire dalle 14,30.



Il clou della festa si tiene nella seconda domenica alle ore 20, quando i cittadini si radunano in piazza per la lettura del "testamento" di Re Sandròn Spaviròn, maschera tradizionale di San Pietro in Casale che dal 1871 appassiona il pubblico con la sua pungente satira. Il Carnevale è infatti l'occasione dell'anno in cui Sandròn rievoca in chiave scherzosa i nomi delle persone che hanno fatto qualcosa di importante per il paese, sia in positivo, che in negativo. Al termine del suo dissacrante testamento, un fantoccio rappresentante la maschera viene bruciato come da tradizione.

In entrambe le domeniche sono attivi numerosi punti di ristoro che offrono ottime specialità culinarie e buon vino.



In caso di maltempo recupero il 1 marzo.



Il 24 febbraio si tiene il Carnevale dei bambini nella discoteca di via Oberdan dalle 16.30 con merenda e spettacolo.

Il Carnevale è un'occasione per visitare San Pietro in Casale, una graziosa cittadina della pianura bolognese che colpisce per il bell'impianto urbanistico del centro storico, con i suoi portici alla bolognese e gli eleganti edifici storici.