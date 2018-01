C+C=Maxigross: il collettivo multiforme in concerto

Sabato 13 gennaio C+C=Maxigross (Ita– folk psichedelico) al Covo Club.

I C+C=Maxigross sono un collettivo multiforme attivo dal 2011 con base a Verona. E non sono un “gruppo normale”...

In costante evoluzione e cambiamento hanno pubblicato fino ad oggi svariati album ed ep suonando in lungo e in largo per l’Italia, l’Europa e gli Stati Uniti. La formazione del collettivo cambia in base al tour e al progetto coinvolgendo artisti da tutto il mondo, così da poter generare ogni volta una nuova opportunità di scambio umano e musicale.

Attivisti culturali nella zona di Verona, hanno sviluppato per otto anni un progetto discografico con il proprio studio di registrazione chiamato Vaggimal Records (dal nome del paesino di montagna dove risiedevano) e sono impegnati nell’organizzazione di svariate occasioni d’incontro come il raduno extrasensoriale sui monti Lessini chiamato Lessinia Psych Fest e la festa popolare Balera Veronetta nel quartiere multiculturale veronese Veronetta. Hanno collaborato con Miles Cooper Seaton (Akron/Family), il cantastorie senegalese Alioune Slysajah, Marco Fasolo (Jennifer Gentle), Håkon Gebhardt (Motorpsycho), il progetto Stregoni, e molti altri suonando sia in festival internazionalmente riconosciuti come il Primavera Sound di Barcellona, sia in contesti unici come rifugi a oltre 2000 m s.l.m e sagre sperdute tra le valli dolomitiche.

La loro musica è spesso definita folk psichedelico, termine che si confà maggiormente agli esordi della band, quando il suono era prevalentemente acustico, basato su cosmiche armonie vocali e arrangiamenti semplici e naif, proprio come erano nate le prime canzoni in montagna. Ora che i C+C=Maxigross sono diventati una inarrestabile live band con alle spalle più di 200 concerti la dimensione elettrica è diventata una parte fondamentale anche nella composizione, e i nuovi brani tendono inevitabilmente verso atmosfere dilatate, figlie delle lunghe code di Grateful Dead, Crazy Horse senza dimenticare la pazzia tropicalista degli Os Mutantes.



I C+C=Maxigross hanno da poco pubblicato l’ep "Nuova speranza", e per la prima volta abbandonano l’inglese a favore dell’italiano: "Con l’inglese ci sentivamo più internazionali, più vicini al mondo. In realtà facevamo solo riferimento ad un certo tipo di cultura anglo-americana che ci aveva influenzato. In questo disco siamo meno derivativi e più autentici." hanno raccontato durante un’intervista. Anche la formazione con cui si presentano in questo tour è un ritorno alle origini: due chitarre, basso e batteria che condividono equamente le parti vocali e sono

Tobia Poltronieri: chitarra,voce

Niccolò Cruciani: chitarra, sampler, voce

Filippo Brugnoli: basso, voce

Giulio Deboni: batteria, sampler, voce