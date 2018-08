"Cena in Bianco" per beneficenza

Il 7 settembre a partire dalle 20.00 torna a Bologna la Cena in Bianco organizzata dall'associazione Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo Emilia Romagna Onlus). La location non è ancora stata svelata e verrà comunicato su Facebook a ridosso dell'evento. Intanto, per informazioni cenainbiancobologna@libero.it

La cena,nata nel 2012 da una idea di Antonella Bentivoglio d’Afflitto, è di incontro tra persone, gratuita e all'insegna della convivialità.

Rinfreschiamo le regole della cena:

1) ognuno organizza la propria cena

2) totalwhite sia nell’abbigliamento che nell’allestimento della propria tavola

3) si apparecchia senza plastica, carta né lattine

4) non si lasciano rifiuti né avanzi, tutto rimane così come lo si trova: pulito!

Aprite gli armadi e iniziate a scegliere una serata indimenticabile! Seguiteci e noi prossimi giorni scoprirete tanti dettagli e novità della serata.