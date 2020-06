Certosa di Bologna, il calendario estivo: dal 18 giugno al 3 novembre 2020

Rimodulato nel periodo di programmazione e nelle modalità di fruizione, anche quest’anno il Cimitero Monumentale della Certosa di Bologna diventa magnifico palcoscenico a cielo aperto per un denso calendario di appuntamenti culturali che, a partire dal 18 giugno, accompagnerà non solo le serate della stagione estiva ma proseguirà fino al 3 novembre, per concludersi simbolicamente con la celebrazione della Festività dei Defunti.

Ogni anno, il Calendario estivo curato dal Museo civico del Risorgimento costituisce il momento culminante e più rappresentativo dell’impegno per la tutela, la valorizzazione e la promozione del patrimonio artistico e architettonico conservato in questo complesso monumentale, considerato tra i più belli e importanti in Europa, che l’Istituzione Bologna Musei porta avanti con la collaborazione di Bologna Servizi Cimiteriali, a favore di un’accessibilità sempre più ampia per cittadini e turisti.

Sono oltre trenta gli appuntamenti serali proposti in questa dodicesima edizione della rassegna, il cui palinsesto è stato ripensato con una specifica attenzione all’integrazione tra esperienza dal vivo e offerta on line. Accanto alla tradizionale programmazione di spettacoli itineranti,

passeggiate tematiche notturne e rappresentazioni teatrali per scoprire i numerosi capolavori disseminati lungo i portici e i viali della Certosa, quest’anno fruibili in presenza nel rispetto delle misure di sicurezza, prosegue il racconto digitale con il ciclo di pillole La Storia #aporte-

chiuse, avviato lo scorso 18 marzo in seguito alla sospensione del servizio di apertura dei musei per l’emergenza epidemiologica COVID-19. In diretta su Facebook le voci di vari ospiti si alterneranno, alle ore 20 di ogni lunedì, martedì e mercoledì, per presentare brevi spunti su vicende e figure illustri e meno note dell’arte e della storia bolognese, che si intrecciano con la storia di questo luogo di pace. Tra gli autori dei contributi video figurano anche gli artisti e le guide che saranno poi i protagonisti dal vivo degli appuntamenti della rassegna.

Sono inoltre previsti incontri dal vivo con autori e scrittori di romanzi, guide, monografie lega- ti alla Certosa o loro interventi per presentare letture pensate apposta per il cimitero monumentale.

Il programma è un work in progress: oltre agli appuntamenti già pubblicati sul sito: www.museibologna.it/risorgimento nei prossimi giorni si aggiungeranno concerti, performance, conferenze, visite, pièce teatrali.

Programma La Storia #aportechiuse

Lunedì 22 giugno h 20.00

Andrea Spicciarelli (storico)

in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna:

https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Martedì 23 giugno h 20.00

Ilaria Chia (giornalista e storica dell'arte)

in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna:

https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Mercoledì 24 giugno h 20.00

Ilaria Francia (storica dell'arte e guida turistica)

in diretta Facebook su Didasco Bologna:

https://www.facebook.com/didascobologna/

Lunedì 29 giugno h 20.00

Angela Pierro (storica dell'arte)

in diretta Facebook su Associazione Amici della Certosa di Bologna:

https://www.facebook.com/AmiciCertosaBologna/

Martedì 30 giugno h 20.00

Andrea Spicciarelli (storico)

in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna:

https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Martedì 7 luglio h 20.00

Mirtide Gavelli (storica e curatrice Museo civico del Risorgimento)

in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna:

https://www.facebook.com/museorisorgimentobologna/

Lunedì 13 luglio h 20.00

Michela Cavina (archeologa e guida turistica)

in diretta Facebook su Didasco Bologna:

https://www.facebook.com/didascobologna/

Martedì 14 luglio h 20.00

Roberto Martorelli (storico dell'arte, referente Museo civico del Risorgimento per progetto di

valorizzazione Certosa di Bologna)

in diretta Facebook su Museo civico del Risorgimento - Certosa di Bologna:

Lunedì 20 luglio h 20.00

Ilaria Francia (storica dell'arte e guida turistica)

in diretta Facebook su Didasco Bologna:

https://www.facebook.com/didascobologna/

Lunedì 3 agosto h 20.00

Ilaria Francia (storica dell'arte e guida turistica)

in diretta Facebook su Didasco Bologna:

https://www.facebook.com/didascobologna/

Passeggiate tematiche notturne a cura di Associazione Culturale Didasco

Giovedì 18 giugno, 16 luglio, 13 agosto, 10 settembre h 20.30

Certosa criminale. Storie di delitti e passioni

Un nuovo percorso – il quinto – interamente dedicato al lato più tenebroso di Bologna. L'oscurità

del cimitero ci accompagnerà alla scoperta di omicidi efferati, rivalità brutali, cronache di cri-

minalità comune. Una passeggiata sotto le gallerie della Certosa, tra statue di marmo e bronzo.

Giovedì 25 giugno, 23 luglio, 20 agosto, 17 settembre h 20.30

Il silenzio della notte. Simboli e misteri in Certosa

Nulla è casuale in Certosa: anche i più piccoli dettagli di un monumento o di una statua hanno

un loro preciso significato. Una passeggiata tra chiostri, logge e sale; alla scoperta di teschi,

leoni, grifoni, sfingi e serpenti attorcigliati.

Giovedì 2 luglio, 30 luglio, 27 agosto, 24 settembre h 20.30

Capolavori sublimi. L’arte si svela in Certosa

Sotto le logge e nelle gallerie del cimitero si ammirano le opere dei migliori artisti di Bologna,

chiamati a dipingere, scolpire e modellare. Un percorso tra deliziose statue neoclassiche, stra-

ordinari marmi veristi, eleganti bronzi liberty.

Giovedì 9 luglio, 6 agosto, 3 settembre h 20.30

Curiosità bolognesi. Storie ed aneddoti alla Certosa

Le statue della Certosa hanno assistito a strane visite, e sono testimoni di storie poco note e

curiose. Una passeggiata dedicata a personaggi famosi o sconosciuti, a luoghi custodi di vite

gloriose o rocambolesche.

Indicazioni per partecipare:

• punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa 18

• prenotazione obbligatoria tel. 348 1431230 (pomeriggio-sera);

• partecipazione con numero limitato di persone;

• obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata della visita guidata (1 ora);

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti che non

appartengano allo stesso nucleo familiare;

• consigliato premunirsi di cuscini o plaid;

• la visita guidata si terrà anche in caso di maltempo.

Il costo di partecipazione per ogni appuntamento è € 10 (€ 2 devoluti per la valorizzazione della

Certosa). Si richiede il pagamento tramite bonifico bancario sul conto di Didasco Associazione

Culturale (Banca di Bologna, IBAN IT49K0888302407033000332468) oppure con soldi contati consegnati in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.

In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è consentito partecipare alla visi- ta.

Eventi performativi

Mercoledì 8 luglio h 20.30

Sono pronto, parto con Garibaldi!

Rievocazione in costume dedicata ai bolognesi che partirono volontari al fianco dell'Eroe dei

due mondi nelle varie spedizioni e battaglie. Giuseppe Garibaldi inoltre visitò il cimitero il 16

agosto 1859 per commemorare la morte dell’amico Ugo Bassi, suo amico e compagno di fuga

dopo la caduta della Repubblica Romana.

A cura di Museo civico del Risorgimento | Istituzione Bologna Museo in collaborazione con Asso-

ciazione 8cento

Indicazioni per partecipare:

• punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa



• prenotazione obbligatoria tel. 051 225583 oppure museorisorgimento@comune.bologna.it

• partecipazione con numero limitato di persone;

• obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento (1 ora);

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti che non

appartengano allo stesso nucleo familiare;

• consigliato premunirsi di cuscini o plaid;

• l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Il costo di partecipazione è € 4 intero / € 3 ridotto. Si richiede il pagamento esclusivamente con

soldi contati consegnati in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.

In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è consentito partecipare all'appuntamento.

Venerdì 24 luglio h 21.00

Storie di suoni #1 | Il sangue e la terra

Dalla lotta contro i mulini a vento di Don Chisciotte e il fido scudiero Sancio Panza, alle strug-

genti liriche d'amore della tradizione romantica; dalle avventure del romanzo picaresco alla

grande poesia epica con il celebre Lamento per la morte di Ignazio Mejias. Un omaggio alla

Spagna, alle sue sonorità e ai suoi autori: Becquer, Garcia Lorca, De Cervantes, interpretati da

Alessandro Tampieri, con le musiche per chitarra e tromba composte ed eseguite dal vivo da

Matteo De Angelis. Primo appuntamento di Storie di Suoni: quattro eventi che accompagneran-

no il visitatore a riflettere attraverso parole e musiche.

A cura di Rimachèride.

Indicazioni per partecipare:

• punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa

18;

• prenotazione obbligatoria tel. 338 9300148 oppure at.teatro@gmail.com

• partecipazione con numero limitato di persone;

• obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento (1 ora);

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti che non

appartengano allo stesso nucleo familiare;

• consigliato premunirsi di cuscini o plaid;

• l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Il costo di partecipazione è € 10 intero (€ 2 devoluti per la valorizzazione della Certosa). Si ri-

chiede il pagamento esclusivamente con soldi contati consegnati in busta chiusa trasparente

con nome e cognome di tutti i partecipanti.

In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è consentito partecipare all'ap-

puntamento.

Mercoledì 22 luglio, 16 settembre, venerdì 2 ottobre h 19.30 e 21.30

Dov'è Stefano Gobatti?

Uno spettacolo di musica, voci e racconti per vivere le emozioni della vita artistica, culturale e

sociale della Bologna di fine ‘800 attraverso le appassionanti storie e le musiche del Maestro

Gobatti, il più famoso compositore Bolognese dell’epoca, eroe delle cronache cittadine, protet-

to di Carducci e oggi misterioso e dimenticato abitante della Certosa.

A cura di Associazione Dolci Accenti – Educazione e Dovulgazione Musicale in collaborazione con

AICS.

Indicazioni per partecipare:

• punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa 18;

• prenotazione obbligatoria tel. 3927809101 | 3283320115 (solo messaggi) oppure segreteri-

a@dolci-accenti.com

• partecipazione con numero limitato di persone;

• obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento (1 ora);

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti che non

appartengano allo stesso nucleo familiare;

• consigliato premunirsi di cuscini o plaid;

• l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Il costo di partecipazione è € 10 intero (€ 2 devoluti per la valorizzazione della Certosa). Si ri- chiede il pagamento tramite bonifico bancario sul conto di Associazione Culturale Dolci Accenti (IBAN IT14U0538702402000003010408) almeno due giorni prima dello spettacolo oppure con Paypal (il link per l’invio del denaro sarà inviato dopo la prenotazione via telefono o email). In alternativa, la sera dello spettacolo i soldi contati possono essere consegnati in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.

In caso di febbre superiore a 37.5°, raffreddore e/o tosse non è consentito partecipare all'ap- puntamento.

Venerdì 31 luglio h 19.30 e 21.30

1920 Strage a Palazzo (d’Accursio). A 100 anni dalla strage di Palazzo d’Accursio del 21 novembre 1920, l’Associazione Youkali, con

una drammaturgia appositamente scritta da Simona Sagone, rende omaggio allo storico Nazario Sauro Onofri autore del saggio La strage di Palazzo d’Accursio, rappresentando teatralmente le vicende che hanno portato all’eccidio e con esso al consolidarsi del Secondo fascio di Bologna.

Lo spettacolo parte a strage compiuta: Angiolina Zanardi racconta l’immediata cacciata dei so- cialisti più in vista dalla città, in quanto ritenuti moralmente responsabili della morte del consigliere d’opposizione Giordano avvenuta nella sala del Consiglio alla proclamazione a sindaco di

Ennio Gnudi. Tornando indietro nel tempo sono una risaiola di Persiceto e un’ex operaia, ora licenziata per il ritorno dei reduci nelle officine, a narrare le agitazioni contadine dell’ultimo anno e l’occupazione delle fabbriche del settembre del ‘20, insieme all’affacciarsi sulla scena

cittadina delle prime squadre fasciste guidate da Leandro Arpinati. L’ultimo quadro è la crona-

ca sonorizzata e spazializzata della giornata della strage, fino alla caduta a terra dei corpi in

Piazza Maggiore e dentro il Palazzo comunale.

Con Simona Sagone, Mirco Mungari, Sara Graci.

Costumi di Monica Ravaglia e Paola Martinelli Arlotti.

A cura di Associazione Culturale Youkali APS in collaborazione con AICS Bologna.

Indicazioni per partecipare:

• punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa

18;

• prenotazione obbligatoria tel. 333 34774139 (mattino-pomeriggio) oppure info@youkali.it;

• partecipazione con numero limitato di persone;

• obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento (1 ora);

7

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti che non

appartengano allo stesso nucleo familiare;

• consigliato premunirsi di cuscini o plaid;

• l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Il costo di partecipazione è € 12 (€ 2 devoluti per la valorizzazione della Certosa). Si richiede il

pagamento tramite bonifico bancario sul conto di Associazione Culturale Youkali (Emil Banca,

IBAN IT96N0707202409032000131803) almeno due giorni prima dello spettacolo oppure con Pa-

ypal (il link per l’invio del denaro sarà inviato dopo la prenotazione via telefono o email). In alternativa, la sera dello spettacolo i soldi contati possono essere consegnati in busta chiusa trasparente con nome e cognome di tutti i partecipanti.

Mercoledì 26 agosto, venerdì 28 agosto / mercoledì 2, venerdì 4 settembre h 20.30

Bologna nel Lungo Ottocento (1796-1915) - Risorgimento, costume, società

I Tableaux Vivants sono delle speciali visite guidate che diventano spettacolo: due attrici-guida accompagnano il pubblico in un percorso itinerante all’interno della Certosa, dando vita al luogo che li ospita. Il format di Istantanea Teatro si trasforma in conformità ai protocolli di sicurezza e per raccontare una nuova storia.

Con Silvia Lamboglia e Gloria Gulino.

A cura di Istantanea Teatro.

Indicazioni per partecipare:

• punto di ritrovo presso l’ingresso principale della Certosa (cortile Chiesa), via della Certosa

• prenotazione obbligatoria tel. 3474088539 (solo messaggi) oppure istantane-

a.teatro@gmail.com;

• partecipazione con numero limitato di persone;

• obbligo di indossare la mascherina per tutta la durata dell’evento (1 ora);

• obbligo di mantenere la distanza di sicurezza interpersonale dagli altri partecipanti che non

appartengano allo stesso nucleo familiare;

• consigliato premunirsi di cuscini o plaid;

• l’evento si terrà anche in caso di maltempo.

Il costo di partecipazione è € 10 intero / € 7 ridotto minori di 12 anni + € 1 per tessera associa- tiva (€ 2 devoluti per la valorizzazione della Certosa). Si richiede il pagamento la sera dello

spettacolo esclusivamente con soldi contati e consegnati in busta chiusa trasparente con nome

e cognome di tutti i partecipanti.

Il programma “Certosa di Bologna. Calendario estivo 2020” è realizzato da Istituzione Bologna

Musei | Museo civico del Risorgimento con: Associazione culturale Didasco, Associazione cultu-

rale Rimachèride, Associazione Culturale Youkali, Associazione Dolci Accenti, Istantanea Tea-

tro, BASMATI FILM Associazione Culturale, Associazione di Solidarietà con Cuba LA VILLETTA,

Associazione Correnti d'Arte - Compagnia d’Arte Drummatica, Associazione culturale Memori,

Associazione culturale Musica e Nuvole, Associazione culturale Valigie Leggere, Associazione

RestauriAmo, Corale Quadrivium, Teatro Circolare.

Con la collaborazione di: ASCE - Association of Significant Cemeteries in Europe, Associazione

8cento, Associazione Amici della Certosa di Bologna, Bologna Servizi Cimiteriali.

La rassegna fa parte di Bologna Estate 2020, il cartellone di attività promosso e coordinato dal

Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Destinazione Turistica.

Cimitero Monumentale della Certosa

Il complesso monumentale, il più vasto della città, è il risultato di oltre duemila anni di storia:

prima necropoli etrusca, poi monastero certosino dal 1334 al 1796, infine cimitero dal 1801 a

oggi. Attraverso la Certosa si può scoprire Bologna. Nel cimitero sono ospitate alcune figure im-

portanti per la storia locale e nazionale, tra cui lo statista Marco Minghetti; i pittori Giorgio Mo-

randi e Bruno Saetti; il premio Nobel per la letteratura Giosue Carducci e lo scrittore Riccardo

Bacchelli; il cantante d’opera Carlo Broschi detto Farinelli, il compositore Ottorino Respighi e il

cantante Lucio Dalla; i fondatori delle aziende Maserati, Ducati, Weber, Zanichelli.

La Certosa è visitabile tutti i giorni dalle h 8.00 alle 18.00.

Storia e Memoria di Bologna

Luoghi, episodi e persone che hanno fatto la storia bolognese degli ultimi secoli rivivono nel

portale www.storiaememoriadibologna.it, che contiene le biografie dei protagonisti (artisti,

politici, caduti in guerra, partigiani, cittadini) connessi con le località, gli eventi o le battaglie

che li hanno visti vivere o morire; con i monumenti che li ricordano, con le opere d’arte che li

hanno resi celebri; con i documenti conservati in archivi pubblici; con contenuti multimediali,

una biblioteca e un Dizionario dei Simboli.