Chef...al Massimo XI edizione

Una festa gastronomica all'insegna del mangiar bene e sano: 20 chef provenienti da tutta italia si ritroveranno a Sasso Marconi per rielaborare i tagli migliori della macelleria Zivieri, che per l'undicesimo anno consecutivo organizza questa giornata in ricordo di Massimo Zivieri.

I piatti degli chef coinvolti saranno divisi in 5 menu diversi ed ogni piatto sarà associato ad una cantina.



Per partecipare alla giornata, basterà prenotarsi e scegliere il proprio menu tra i 5 proposti sul sito www.chefalmassimo.it, e poi presentarsi all'agriturismo Le Conchiglie.



L'appuntamento, quest'anno, è per domenica 1 settembre.

Si inizierà alle 11.30 con il discorso di benvenuto della Famiglia Zivieri e dei partner istituzionali, Confcommercio Ascom Bologna ed Emil Banca, e si andrà avanti fino al tramonto.