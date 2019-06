Cinema all'aperto ad Anzola e frazioni: a cura dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco di Anzola.

Ingresso libero.



mercoledì 3 luglio ore 21

Azienda agricola di Alfredo e Renato Bosi, via Casetti, 13

BAR SPORT di Massimo Martelli

Con Claudio Bisio, Giuseppe Battiston, Antonio Catania, Angela Finocchiaro, Lunetta Savino, Bob Messini, Vito, Aura Rolenzetti, Antonio Cornacchione.

Amori, sfide, cappuccini, avventure, trasferte, grappini, campioni, bambini, nonni, sesso e meringhe. Al Bar Sport. Il telefono a gettoni, il biliardo, il flipper, le foto in bianco e nero della squadra del cuore, la pesca col boero, le cartoline di tutto il mondo sullo specchio, il juke box, la bacheca con gli annunci delle trasferte, il tabellone del Totocalcio, la ricevitoria. Al Bar Sport. La Luisona, il Tecnico, il professore, l'insegna, il Cinno, il nonno da bar, il grande Pozzi, il cinema Sagittario, il playboy da bar, Villa Alba, la Lambretta, "Conosco un posticino".



Alla fine della proiezione, specialità gastronomiche e vino per tutti i presenti offerte dalla famiglia Bosi e dal salumificio Comellini



In caso di maltempo la proiezione sarà assicurata al coperto per max 50 posti



mercoledì 10 luglio ore 21

Azienda agricola di Alfredo e Renato Bosi, via Casetti, 13

BENVENUTI MA NON TROPPO di Alexandra Leclère con Karin Viard, Didier Bourdon, Valérie Bonneton, Michel Vuillermoz, Josiane Balasko. Patrick Chesnais, Sandra Zidani, Michèle Moretti, Pauline Vaubaillon, Firmine Richard, Anémone,

A causa di un inverno particolarmente rigido, il governo francese indice misure speciali che obbligano i cittadini proprietari di appartamenti con stanze libere ad accogliere le persone più disagiate che non possono permettersi un alloggio. Un vento di panico si scatena in tutta la Francia, soprattutto al civico 86 di rue du Cherche Midi, dove sorge un lussuoso palazzo dell'area più esclusiva del centro parigino. Qui abitano la famiglia Dubreuil, d'estrazione borghese e conservatrice, e i coniugi Bretzel, intellettuali e radical chic.



Alla fine della proiezione, specialità gastronomiche e vino per tutti i presenti offerte dalla famiglia Bosi e dal salumificio Comellini



In caso di maltempo la proiezione sarà assicurata al coperto per max 50 posti



mercoledì 17 luglio ore 21

Parco Walter Vignali di Lavino di Mezzo

SUFFRAGETTE di Sarah Gavron con Carey Mulligan, Helena Bonham Carter, Meryl Streep, Ben Whishaw, Brendan Gleeson, Romola Garai, Anne-Marie Duff, Samuel West

Il film ripercorre la storia delle militanti del primissimo movimento femminista, donne costrette ad agire clandestinamente per condurre un pericoloso gioco del gatto con il topo con uno Stato sempre più brutale. In lotta per il riconoscimento del diritto di voto, sono donne che appartengono alle classi colte e benestanti e tra loro alcune lavorano, ma sono tutte costrette a constatare che la protesta pacifica non porta ad alcun risultato...



Dopo la proiezione saranno offerte frutta fresca e bevande.

In collaborazione con il Tavolo Malala – gli Occhi delle donne sulla Pace e le Allegre Comari



mercoledì 24 luglio ore 21

via Gasiani, Ponte Samoggia

IL MIO MIGLIOR AMICO di Patrice Leconte con Daniel Auteuil, Dany Boon, Julie Gayet, Julie Durand, Henri Garcin, Jacques Mathou, Marie Pillet, Elisabeth Bourgine, Jacques Spiesser, Marine Laporte

François è un antiquario di successo. Durante una cena per il suo compleanno, la sua socia gli fa notare che non ha un amico! Un'agenda piena di incontri, appuntamenti e relazioni non basta a dimostrare di avere degli amici. La sfida è lanciata: François avrà dieci giorni per presentare il suo migliore amico! Nel taxi di Bruno inizia a setacciare Parigi alla ricerca di ex compagni di scuola, conoscenti, possibili amici, senza rendersi conto che, forse, proprio quel conducente di taxi potrebbe risolvere il suo problema...



Dopo la proiezione saranno offerte frutta fresca e bevande a cura dell'Associazione Are





mercoledì 31 luglio alle ore 21

Gelato Museum Carpigiani via Emilia 45 Anzola dell'Emilia

IL SAPORE DEL SUCCESSO di John Wells con Bradley Cooper, Sienna Miller, Omar Sy, Daniel Brühl, Riccardo Scamarcio, Alicia Vikander, Sam Keeley, Jamie Dornan, Uma Thurman, Emma Thompson, Lily James, Matthew Rhys.

Lo chef Adam Jones aveva tutto, ma lo ha perso. L’ex enfant terrible della scena gastronomica parigina aveva conquistato due stelle Michelin e il suo unico obiettivo era creare delle "esplosioni di gusto". Per avere un ristorante tutto suo e l'agognata terza stella Michelin, Jones dovrà abbandonare le sue cattive abitudini e tirar fuori il meglio da quello che ha a disposizione. Per farlo gli servirà l'aiuto di altre persone. Così, quando Adam inizia a mettere assieme la sua brigata, un amico gli consiglia uno chef interessante che si trova al Delauney. Si tratta della bellissima Helene, madre single, con una vita molto complicata.



Alla fine della proiezione, assaggi di gelato artigianale della Gelateria Carpigiani



mercoledì 21 agosto ore 21.30

Parco Margherita Hack di San Giacomo del Martignone Anzola dell'Emilia

POLI OPPOSTI di Max Croci con Luca Argentero, Sarah Felberbaum, Giampaolo Morelli, Tommaso Ragno, Grazia Schiavo, Anna Safroncik, Elena Di Cioccio

Stefano Parisi e Claudia Torrini fanno due lavori che, apparentemente, non potrebbero essere più distanti. Terapista di coppia lui, avvocato divorzista lei. Lei separa le coppie, lui cerca di tenerle unite.

Il Dottor Parisi ripara matrimoni in crisi, ma ha appena lasciato la moglie, Mariasole, e consumato il distacco anche dall'ingombrante suocero, il Dott. Beck, famoso psicologo e irriducibile narciso. Claudia, mamma single del piccolo Luca, è l'implacabile Avvocato Torrini, il peggiore degli incubi per i mariti delle sue clienti.



Dopo la proiezione saranno offerte frutta fresca e bevande a cura dei Volontari di San Giacomo del Martignone

In caso di maltempo la proiezione sarà annullata



mercoledì 4 settembre ore 21.30

Badia di Santa Maria in Strada via Stradellazzo, 25 Anzola dell'Emilia

L'UOMO CHE VERRA' di Giorgio Diritti con Alba Rohrwacher, Maya Sansa, Claudio Casadio, Greta Zuccheri Montanari, Stefano Bicocchi, Eleonora Mazzoni, Orfeo Orlando, Diego Pagotto.

Inverno, 1943. Martina, unica figlia di una povera famiglia di contadini, ha 8 anni e vive alle pendici di Monte Sole. Anni prima ha perso un fratellino di pochi giorni e da allora ha smesso di parlare. La mamma rimane nuovamente incinta e Martina vive nell'attesa del bambino che nascerà, mentre la guerra man mano si avvicina e la vita diventa sempre più difficile, stretti fra le brigate partigiane del comandante Lupo e l'avanzare dei nazisti. Nella notte tra il 28 e il 29 settembre 1944 il bambino viene finalmente alla luce. Quasi contemporaneamente le SS scatenano nella zona un rastrellamento senza precedenti, che passerà alla storia come la strage di Marzabotto.



Dopo la proiezione saranno offerte frutta fresca e bevande a cura dei Volontari della Parrocchia di Santa Maria in Strada

In caso di maltempo la proiezione sarà assicurata al coperto per max 70 posti.

Per informazioni Patrizia Caffiero tel 0516502222/225 biblioteca@comune.anzoladellemilia.bo.it