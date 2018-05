"Collettiva di primavera" a Villa La Malvezza

"Collettiva di Primavera": collettiva d'arte 2018 a Molinella



La mostra d'arte "Collettiva di Primavera" è un evento organizzato dal Gruppo "Amici dei Monumenti G. Cocchi", associazione che da sempre si occupa di promuovere e di organizzare attività culturali inerenti al territorio molinellese.

La mostra ha lo scopo di unire alcuni tra gli artisti più bravi del territorio, alcuni di fama internazionale; saranno esposte opere (dipinti, sculture, ceramiche) di 30 artisti.

Tutto questo è inserito in un contesto tipicamente seicentesco, la meravigliosa Villa "La Malvezza". Edificata nel XVII° secolo dalle famiglie Lupari-Malvezzi, che ha ospitato nel 1728 Giacomo III Steward, pretendente al trono di Inghilterra e dal 1805 al 1810 gli edifici del Comune di San Martino di Sotto. Nel 1992 è stata completamente ristrutturata in maniera meravigliosa dalla famiglia Calori.



La mostra sarà inaugurata sabato 5 maggio 2018 alle ore 17.00.

L'evento sarà allietato dagli allievi del Maestro Ivano Melato dell'Istituto Musicale Adriano Banchieri di Molinella.



E rimarrà aperta nelle seguenti giornate:

domenica 6 maggio dalle 15,00 alle 20,00

sabato 12 maggio dalle 15,00 alle 20,00

domenica 13 maggio dalle 15,00 alle 20,00

presso:

Villa "LA MALVEZZA"

Via Viola, 43 Molinella (BO)

