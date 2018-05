Comic Magic Show

A chiudere il festival Equilibri, domenica 27 maggio tornerà a Casalecchio di Reno la domenica della magica risata: il Comic Magic Cabaret, in collaborazione con la polisportiva Csi Casalecchio in occasione del 40° anniversario.



Un intenso spettacolo in doppia replica (18:30 e 21:30) in cui si susseguiranno magia, circo e sketch comici, la conduzione affidata a Domenico Lannutti, con la partecipazione di artisti di Zelig come Giovanni Cacioppo, Lorenzo Lanzoni, Andrea Vasumi e con la cantante Claudia Cieli.



Guardando alla promozione del circo contemporaneo, base dell’associazione culturale Arterego, Equilibri ha scelto di essere un festival per tutti: gli spettacoli sono a entrata libera e uscita liberamente a cappello.



La prenotazione è caldamente consigliata: telefonare al 3703214783.



Per maggiori info visitare il sito di Equilibri Festival e seguire i canali facebook e Instagram di Arterego.