Un Novembre musicale ricco di live nei palazzetti e nei locali della città: generi diversi, un po' per tutti i gusti.

Ecco i concerti di novembre da non perdere:

Il 13 e il 14 novembre 2018 Claudio Baglioni salirà su palco dell'Unipol Arena per un doppio concerto da non perdere.

Il successo globale dei Morcheeba non è una sorpresa. Il sound della band londinese ha scavalcato ogni confine da quando è emersa dalla scenda trip hop di metà anni Novanta. Dopo alcuni cambiamenti nella line-up e la dipartita del DJ e producer Paul Godfrey nel 2014, i Morcheeba non sono mai stati impegnati e al passo coi tempi. Blaze Away, uscito a giugno 2018, il loro nono album, segna un ritorno al loro gioioso miscuglio di generi dei primi giorni.

Gli Editors tornano in Italia per una data autunnale, il 29 novembre al PalaDozza di Bologna. Una grande occasione per vederli dal vivo con il loro ultimo lavoro "Violence", e vivere tutti insieme le emozioni di uno show magnifico!