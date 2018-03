Terzo concerto di musica all'Annunziata 2018

Domenica 8 aprile alle 19 avrá luogo il terzo appuntamento della rassegna organistica MUSICA ALL’ANNUNZIATA 2018, giunta alla XIII edizione. La rassegna è organizzata da Fabio da Bologna – Associazione Musicale, con la direzione artistica di Elisa Teglia, e ha luogo presso la Chiesa della SS. Annunziata, via S.Mamolo 2, sullo stupendo organo Cav. Giuseppe Zanin & figlio 1964



L’organista bolognese Andrea Macinanti ha al suo attivo un’intensa attività professionale che spazia dal concertismo alla musicologia. È inoltre laureato in Lettere e Filosofia e docente presso il Conservatorio “G.B. Martini” di Bologna. In questa occasione, proporrà un programma con musiche di J.S. Bach, O. Ravanello, M.E. Bossi e C.W. Gluck.

Il concerto inizierà insieme alla messa delle 19, della quale l’organo animerà i momenti liturgici più salienti, per poi proseguire oltre la sua conclusione.



Il festival viene realizzato con il Patrocinio del Comune di Bologna e grazie al sostegno della Provincia S. Antonio dei Frati Minori, Laboratorio Analisi S. Antonio, Lions Club di Budrio.



L’ingresso è a offerta libera. Parcheggio interno.

