Giornata 'storica' ad Alto Reno Terme con concerto di Formentera Lady

Giornata storica domenica 1 luglio 2018 nel Comune di Alto Reno Terme (Bo).



Sulla storica ferrovia da Pistoia a Porretta Terme, alla scoperta di suggestivi scenari appenninici, l’imperdibile viaggio con il “Porrettana Express", Locomotiva elettrica d'epoca (Carrozze "Corbellini") e, nel pomeriggio, dopo le 16, in Piazza della Libertà, seconda reunion storica di una delle più longeve rock band bolognesi: i Formentera Lady.



Una corrispondenza baudelairiana – ogni decade astrale – lega la storica rock banda bolognese all’Alto Reno, in quanto Porretta Terme, già nel 2008, ospitò la prima reunion della band che oggi si ripresenta con un live act che ripercorre la trentennale carriera con ben tre membri della formazione originale, Ferlini, Guandalini, Trevisan.



I Formentera Lady, per onorare l’occasione storica, porteranno in collina “I racconti della Pianura”, uno spettacolo originale di musica e narrazione: una testimonianza artistica della possibilità di fusione e di contaminazione tra la musica, altre espressioni artistiche quali la letteratura e il teatro e la tradizione, le caratteristiche e le eccellenze del territorio della pianura bolognese.

Immancabile al termine del concerto il rito collettivo rappresentato da In tal Riol, cavallo di battaglia della band in dialetto bolognese, che dal 1984 è diventato ormai un classico riproposto nelle osterie, nei pub e nelle feste private.



I Formentera Lady sono:

Maurizio Ferlini, chitarra e voce

Damiano Trevisan, batteria, voce

Andrea Guandalini, basso

Stefano Clò, chitarra solista