Concerto per la giornata della memoria al Conservatorio

Sabato 27 gennaio Concerto per la giornata della memoria alle ore 21:00 presso il Conservatorio G. B. Martini - Sala Bossi

Orchestra del Conservatorio G. B. Martini.



Programma:

Oedoen Pártos - Yizkor (In memoriam)

per viola e orchestra d’archi (1947)

Wu Tianyao, viola

Giovanni Henrico Albicastro - Concerto in Do minore op. 7 n. 4

per oboe, archi e continuo (1704)

I. Grave - II. Allegro - III. Adagio - IV. Allegro

Francesca Mattioli, oboe

Franz Joseph Haydn - Concerto in Do Maggiore HOB VIIb:1

per violoncello e orchestra (1765)

I. Moderato - II. Adagio - III. Finale. Allegro molto

Danielle Akta, violoncello

Alberto Caprioli, direttore.