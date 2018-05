Concerto de "Le birrette" a San Lazzaro

Non solo ottima birra e ottimo cibo a MicroBo Beer Festival 2018...ma anche tanta buona musica live! 🎸



Venerdì 8 giugno alle ore 21:30

Saranno sul nostro palco Le Birrette



Sono una ska band al femminile nata a Bologna a fine 2014. Queste ragazze hanno in comune due grandi amori: la birra e la musica giamaicana degli anni 60/70.

Con queste premesse non potevano non essere presenti a MicroBo Beer Festival 2018 !

La loro musica esplora gli anni d'oro della musica giamaicana dallo ska, al rocksteady, al reggae roots. Ad Aprile è prevista l’uscita del primo album LP intitolato "Gyals songs only".



Per info e programma completo:

MicroBo Beer Festival 2018

www.microbobeerfestival.com



