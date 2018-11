Concerto per alberi in Fattoria

Benvenuti in fattoria!

Avremo la possibilità di conoscere gli animali ma anche le piante e gli alberi che crescono rigogliosi in fattoria e che possono anche trasformarsi in cibo o gioco per gli animali che la popolano. Dopo la visita si prevede una lettura animata del silent book “Concerto per alberi”, con musica e giochi di movimento. A seguire un laboratorio creativo in cui i bambini si trasformeranno in piccoli direttori d’orchestra, creando il loro albero magico.



Per i bambini e le loro famiglie!

Contributo 10 euro a bambino.

Sconto fratelli 8 euro!



Prenotazione indispensabile:

Whatsapp 388.3462917

Mail associazioneleortiche@gmail.com





Evento in collaborazione con Associazione Le Ortiche, LAB.ù, C'era una volta e Circolo La Fattoria.