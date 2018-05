Concerto di "The gentlemens & thee boozers"

Ecco gli artisti che suoneranno il buon vecchio rock'n'roll durante il sabato di MicroBo Beer Festival 2018! 🎸



Sabato 9 giugno // alle ore 20:30 saliranno sul palco:

THE GENTLEMENS

Si sono formati nel 2004 ad Ancona.

Amano suonartele forte e il loro sound è sporco e scarno (due chitarre e una batteria dove i tre Gentiluomini suonano e si scambiano tutti gli strumenti). Il 2018 è l'anno dell'uscita del nuovo disco che posizionerà un altro tassello sulla strada dei Gentlemens e sulla scena Rock'n'roll e non solo, Italiana.



Sabato 9 giugno // alle ore 23:00 saliranno sul palco:

THEE BOOZERS

Attivi dal 2005 gli etilisti del rock'n'roll sciorinano sgraziatamente la loro punk way con due vecchie volpi, Franz e Rufo rispettivamente al basso e alla chitarra solista, e due gatti da rusco Tony e Blondie, il primo ai tamburi il secondo alla chitarra ritmica che prendono in mezzo un vizioso Pinocchio di nome Peter alla voce.

Questi sono Thee Boozers aimé....



MicroBo Beer Festival 2018

