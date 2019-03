Concorso pianistico Andrea Baldi: il concerto finale

Sono circa 700 i concorrenti delle prime sette edizioni, provenienti da Italia, Brasile, Giappone, Estonia, Taiwan, Israele,Corea, Cina, Polonia, Romania, Russia, Spagna, Bulgaria, Slovenia, Svizzera ecc.

Il Concorso Pianistico “Andrea Baldi”, è stato fondato dal pianista Sandro Baldi nel 2011 per perpetuare la memoria del figlio Andrea, scomparso a 18 anni in un incidente stradale. Il concorso ha segnalato nelle passate edizioni il grande talento di Elena Nefedova, Mariia Iudenko, Yuki Mihara, Saori Toyama, Ayumi Matsumoto, Johan Randvere, Tomoko Ikuta, Liao Xianji, Megumi Nakanomori, João Tavares Filho Josiko Furukawa, Susanna Braun, e degli italiani Fernanda Damiano, Lorenzo Mazzola, Giulio Andreetta, Elisa Rumici, Isabella Ricci, Virginia Rossetti, Alessandra Giunti, Alberto Tessarotto, Margherita Santi, Dario Zanconi, Jacopo Giacopuzzi.

Ecco ora prendere avvio la nona edizione in programma 7, 8, 9 giugno presso l’Auditorium “Andrea e Rossano Baldi” di Rastignano (BO), con concerto finale all’Oratorio di San Rocco di Bologna il 9 giugno alle 21 (ingresso ad offerta libera).

Si tratta di un concorso pianistico riservato a tutti i giovani pianisti, articolato quest'anno in sei categorie (la A riservata agli alunni delle scuole medie a indirizzo musicale, che si svolgerà il 2 giugno, la B fino a 11 anni, la C fino a 13, D fino a 16, la E fino a 23 e la G fino a 35), che contempla l’esecuzione di un vasto repertorio. Oltre ai premi in denaro per ogni categoria, ai vincitori assoluti delle categorie E e F saranno assicurati dieci concerti premio offerti da

Associazione Amici della Musica di Ferrara (16 luglio 2019)

Circolo della Musica di Bologna (17 luglio 2019)

PianoEchos. Settimane pianistiche internazionale in Monferrato (4 ottobre 2019, XVI edizione).

Circolo della Musica di Bologna (16 novembre 2019)

Circolo della Musica di Bologna (30 novembre 2019)

Circolo Culturale Lirico Bolognese (1 dicembre 2019)

Pro Loco di Ozzano/Circolo della Musica di Bologna (1 gennaio 2020)

Associazione Malipiero di Asolo (maggio 2020)

Associazione recondite armonie di Grosseto (agosto 2020)

Emilia Romagna Festival (estate 2020)

Il montepremi è di 3750 euro e all’interno del bando è contemplato anche un ‘premio Endas Emilia Romagna’, un ‘premio speciale Andrea Baldi’ per le migliori esecuzioni delle composizioni del piccolo Andrea, revisionate e pubblicate a cura del Circolo della Musica e un ‘premio Curci’ consistente in due buoni acquisto di libri delle edizioni Curci, un premio Sidex e un premio Giuseppe Accorsi.



