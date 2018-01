Sabato 24 febbraio 2018, alle ore 17.30 presso la Libreria Ibis di Bologna, continua il ciclo "Si vive davvero una volta sola?" con la conferenza pubblica dal titolo: "Destino e reincarnazione nel mondo antico: impero romano e cristianesimo primitivo"



Come in tutte le grandi civiltà del passato, dietro la religione romana ufficiale esistevano i cosiddetti “misteri”, nei quali veniva impartita una conoscenza altissima e proprio per questo riservata. Nel caso della romanità, essa trasse la propria origine dalla sapienza etrusca e da quella pitagorica. Il suo influsso sul mondo classico fu assai rilevante, ma ancor di più finirono per esserlo i “nuovi misteri”, quelli celebrati sotto l’egida del nascente cristianesimo, di tenore alquanto diverso, almeno all'apparenza. Laddove i misteri antichi additavano aristocraticamente l’immortalità dell’anima come una possibile eroica conquista, e non come un dato di fatto democraticamente dato a tutti, il

cristianesimo – fondato sull'amore e sulla charitas - additò come meta la conquista del paradiso, riservando al purgatorio e all’inferno le altre misteriose opzioni che restano all'anima nel suo destino post-mortem.



Per ulteriori informazioni: www.circolopalladio.it - culturale@circolopalladio.it - telefono 051 23981.



Note sul relatore

Loris Solmi è uno dei fondatori della Libreria Esoterica Ibis di Bologna. Durante il corso di studi in Filosofia presso l’ateneo bolognese, ha potuto approfondire in modo particolare la corrente ermetica e neoplatonica della filosofia antica e compararle con gli insegnamenti dell’alchimia indiana. Grazie a questa formazione di base si è poi dedicato a coltivare lo studio della teoria comparata delle religioni e di molteplici vie di conoscenza spirituale.