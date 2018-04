Convegno “verso una scuola di cittadinanza europea: sfide e opportunità"

Si terrà il 9 maggio a Bologna, presso la sede della Regione Emilia Romagna, Aula Fanti Viale Aldo Moro 50, il convegno dal titolo “Verso una scuola di cittadinanza Europea”: sfide e opportunità.

Il convegno, organizzato dal Dipartimento di Psicologia dell’ Università di Bologna, in collaborazione con Europe Direct Emilia Romagna, in occasione della Festa dell'Europa 2018, si propone come iniziativa di divulgazione e discussione dei risultati e delle raccomandazioni emersi dal progetto di ricerca internazionale “Constructing Active Citizenship with European Youth. Policies, Practices, Challenges and Solutions” – CATCH- EyoU, finanziato dall’Unione Europea nell’ambito del Programma di Ricerca e Innovazione Horizon 2020.

In che modo i curriculum scolastici possono favorire lo sviluppo della cittadinanza attiva dei giovani in Europa? In che modo gli insegnanti e gli studenti concepiscono il ruolo della scuola nella formazione alla cittadinanza europea attiva? In che modo si può promuovere la cittadinanza Europea a scuola? Il convegno cercherà di rispondere a queste domande con l’aiuto degli insegnanti, degli studenti e delle scuole che hanno partecipato alla ricerca realizzata nell’ambito del progetto e offrirà ai partecipanti l’opportunità di discutere le raccomandazioni e le proposte elaborate per supportare le scuole nel loro fondamentale compito di costruire nuovi cittadini consapevoli e responsabili per la società del futuro.

Elvira Cicognani, coordinatrice di CATCH-EyoU illustrerà la cornice del progetto. I risultati saranno presentati da Cinzia Albanesi, che fa parte del team di ricerca dell’Università di Bologna. Interverranno al convegno Martyn Barrett, Professore emerito dell' Università del Surrey (UK), consulente del Consiglio d’Europa per il progetto Competences for Democratic Culture, con una relazione dal titolo Preparing youth for life in a globalised and sustainable world: the OECD PISA framework of Global Competence, gli studenti e le studentesse del Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci”, protagonisti di un, "viaggio" compiuto, con il progetto CATCH-EyoU, tra Parma e Bruxelles (passando per Atene). Interverrà inoltre Beatrice Collina dell' Istituto per la storia e le memorie del ‘900 Parri della Regione Emilia Romagna, che presenterà alcune riflessioni a partire dall'esperienza realizzata con il progetto Erasmus+ “E- story”. La discussione conclusiva, coordinata da Bruna Zani, vedrà la partecipazione di Lorenza Orlandini di Indire, Maria Patrizia Bettini, del Miur, Aluisi Tosolini, Dirigente del Liceo Scientifico “Attilio Bertolucci” di Parma e Patrizia Meringolo dell’Università di Firenze.

La partecipazione è gratuita.

Per partecipare occorre registrarsi al seguente link https://goo.gl/forms/j0iNciFIerzot6mS2 entro il 4 maggio 2018 CATCH-EyoU (per maggiori informazioni si veda anche il sito web: www.catcheyou.eu) è coordinato dall’Alma Mater Studiorum (e che coinvolge il Dipartimento di Psicologia e il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali) e ha come partner l’Università di Örebro (Svezia), l’Università Friedrich Schiller di Jena (Germania), l’Università di Tartu (Estonia), l’Università di Masaryk (Repubblica Ceca), l’Università di Atene (Grecia), l’Università di Porto (Portogallo), la London School of Economics (UK) e il Forum Nazionale dei Giovani (Roma).