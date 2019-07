Da lunedì a venerdì, dagli ultimi giorni del mese all'anniversario sentitissimo della strage del 2 agosto una programmazione che include momenti di riflessione, proiezioni, serate all'aria aperta e tanta musica dal vivo.

Ecco i 10 eventi da non perdere questa settimana:

56 sere d’estate nel “cinema” più bello del mondo. 56 sere d’estate in Piazza Maggiore, Sotto le stelle del Cinema, dal 17 giugno al 14 agosto. Ecco cosa ci aspetta questa settimana. Lunedì: per i classici dagli anni ’90 "Dead Man" (USA/1995) di J. Jarmusch (121’). Martedì: "Cinema del presente", alle 21.45 Dogman (Ita-Fra/2018) di M. Garrone (103’). Introduce dal palco di Piazza Maggiore Matteo Garrone. Da mercoledì pausa per il concerto del 2 agosto.

Mercoledì 31 luglio concerto per Ustica nello spazio antistante il Museo per la Memoria di Ustica. La Tower Jazz Composers Orchestra è l’orchestra residente del Jazz Club Ferrara. Affidati alla direzione di Piero Bittolo Bon e Alfonso Santimone, gli oltre venti elementi che la costituiscono mettono in gioco collettivamente le proprie idee musicali con creatività e sorprendente empatia, eseguendo partiture pensate per l’orchestra stessa e rivisitazioni di brani provenienti da varie tradizioni. In occasione di questo concerto, la sequenza della scoppiettante e multiforme scaletta, tipica dei live TJCO, include una composizione scritta appositamente in onore “empatico” alle suggestioni di questo luogo così simbolico.

Un luogo e un’opera fondanti per la storia degli ultimi quarant’anni, intrisi di storie ed esperienze umane che trafiggono l’anima nel profondo. Storie da ricordare per sempre. Ingresso offerta libera

3. Bologna Jazz - Hip hop Project: "Kris" Cristiano Buzzi e Piero Odorici Quartet

Martedì 30 luglio in Piazza Verdi alle ore 19.00. Un progetto originale in cui musicisti e danzatori si confrontano nello studio dell’improvvisazione come mezzo di espressione del “qui e ora”. Il jazz e l’hip-hop mostrano quante possibilità di incontro possano conquistarsi la musica e la danza, sia in riferimento alle componenti espressive che alla struttura creativa. Ingresso Gratuito

Prova aperta al pubblico

Martedì 30 luglio 2019 a partire dalle ore 19

Spettacolo

Mercoledì 31 luglio 2019 ore 21.30 piazza Verdi