Costruiamo la nostra mangiatoia con il cartone del latte

Il freddo ormai è arrivato, con questo laboratorio daremo una casetta a tutti gli uccellini che si stanno congelando là fuori.



Cartoni del latte, cortecce, foglie e tanta fantasia sono solo alcuni degli ingredienti del nostro prossimo lab "come costruire una mangiatoia per uccellini con il cartone del latte".

Ogni bambino potrà realizzarli con le proprie mani e acquisire le nozioni base per realizzarli anche a casa.



Età consigliata: dai 3 anni

Costo 10 euro



**i genitori non sono obbligati a rimanere**



Siamo in Via Emilia 325/A Idice ( San Lazzaro di Savena)



Prenotate chiamando allo 051/4123459 o al 3389913464 o scrivendoci a klary.22@hotmail.it

Gallery