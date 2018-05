Dalle api al vino. Aperitivo degustazione con l'enologo

L'enologo Camillo Zulli della linea di vini VolaVolé, brand della Cantina Orsogna dedicata ai vini biologici e vegani con certificazione Biodiversity Friend (relativa alla biodiverità dell'agrosistema di provenienza) viene a trovarci per una degustazione guidata e abbinata di 4 diversi tipi di vino.

Le api sono bioindicatori dell’inquinamento ambientale, la coltivazione dei vigneti biologici rispetta l’ambiente e quindi le api, con selezione di lieviti per la fermentazione dei nostri vini dal polline delle nostre api.



venerdì 25 maggio, ore 19:30

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



Un calice di

- Passerina;

- Pecorino;

- Cerasuolo;

- Montepulicano;



abbinati a frise di mare:



- stracciatella e alici;

- tonno, pomodoro e olive;

- sgombro, pomodori secchi e rucola.



Il tutto a soli 18€!



Per gli amici vegetariani o vegan friendly c’è la possibilità di provare le nostre frise con pomodoro fresco e basilico (Importante specificare nella prenotazione).



È gradita la prenotazione, contattandoci via Facebook, via e-mail o passandoci a trovare.