Apre il 22 settembre la nuova stagione 2018 di Danze Coscienti e Danze Sacre di Gurdjieff a Bologna, con Asd OliTango, in collaborazione con il Maestro Giuseppe Lotito di Milano.



Un percorso a cadenza mensile, aperto a tutti, per riscoprire la presenza dell’essere, per acquisire maggiore consapevolezza del corpo, della mente e delle emozioni, e per aiutarci a lasciar andare gli automatismi, riportandoci all’essenza della nostra natura più profonda.



La Quarta Via di George Ivanovich Gurdjieff

Di tanto in tanto, nelle ere ma anche col trascorrere dei secoli, appare sul pianeta qualche essere incaricato di portare la conoscenza in una parte di mondo. Uno di questi personaggi, uno fra i più controversi, ha portato una forma di conoscenza adatta al mondo contemporaneo chiamandola Quarta Via. Questa dimensione spirituale può essere considerata al pari di un sincretismo delle prime tre: la prima, ovvero quella del Fachiro, la seconda ovvero quella del Monaco, la terza, quella dello Yogi.

Lo studio della quarta via proposto da George Ivanovich Gurdjieff è prevalentemente imperniato sulla danza, ritenuta, quando è studiata a un livello consapevole, strumento incredibile di auto-coscienza e realizzazione di sè.



Cosa faremo durante il seminario:

Il percorso prevede lo studio di Danze Sacre, ma anche esercizi ed esperimenti tratti direttamente da questo enorme contenitore dal quale trarre conoscenza, benessere, consapevolezza con lo scopo ultimo di realizzare la nostra vera natura.

Di volta in volta si studierà una danza e ne verrà introdotta una seconda di livello superiore in modo da creare un continuum di studio che possa rappresentare un punto di riferimento per il ricercatore, che attraverso le Danze Sacre e le Danze Coscienti, ma anche attraverso un percorso legato alle rotazioni Dervish potrà viaggiare verso la conoscenza del proprio sistema Razionale Emozionale Istintuale in perfetta autonomia.



Perchè Danze Sacre e Tango?

Per chi già balla il tango, praticare le danze sacre e danze coscienti è utile per:



- aumentare in maniera incredibile il livello di presenza all’interno del ballo, ovvero liberare la mente ed essere pienamente nel quì e ora

- lavorare sulla coordinazione dei due emisferi cerebrali, sviluppando una più forte connessione tra di essi

- migliorare l’equilibrio corporeo (cervello rettile)

- aumentare la capacità improvvisativa (cervello neo-corticale)

- migliorare la capacità di connessione emotiva (cervello limbico)



Necessario abbigliamento comodo e di colore bianco, calzini compresi. Si pratica senza scarpe, con calzetti o a piedi nudi.



Conduce il Maestro: Giuseppe Lotito



Quota partecipazione: 45 euro (per chi non è socio Olitango AICS nella quota di 55 euro sarà ricompresa anche la tessera associativa valida dall’1/09/18 al 31/08/2019). NECESSARIA PRE-ISCRIZIONE con invio del proprio nome e cognome tramite email (info@olitango.it) o sms (3394734113).



Come raggiungerci: Via Berretta Rossa 61/3, Bologna (suonare Il Volo e salire al primo piano). Linee Bus dalla stazione centrale: n° 33 (scendere a Porta San Felice) e cambiare con n° 13 (scendere a Prati di Caprara), seguono 9 min. a piedi – oppure bus 91 (seguono 8 min. a piedi) – oppure bus 87 (seguono 8 min. a piedi). Calcolare circa 25 minuti in totale dalla stazione alla sede prendendo gli autobus.