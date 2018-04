Degustazione vini biodinamici e naturali

Cosa sono precisamente i vini biodinamici e i vini naturali? Sabato 12 maggio la possibilità di provarli e capire qualcosa di più di queste meravigliose tecniche di vinificazione; la natura ringrazia.



La degustazione sarà accompagnata da una burrata pugliese con condimento a sorpresa (vegetariano).



sabato 12 maggio, ore 20.00

La confraternita dell'uva // Libreria - Cafè - Wine Bar

via Cartoleria 20/b

Bologna



3 calici di vino + burrata pugliese: 15 euro.



La degustazione seguirà questo ordine:

- Pecorino d’Abruzzo Naturale Zeropuro di Cantina Orsogna;

- Cerasuolo d’Abruzzo Biodinamico Zeropuro di Cantina Orsogna;

- Primitivo Naturale Lunaria di Cantina Orsogna.



La cena degustazione è a numero chiuso.

È gradita la prenotazione, contattandoci via Facebook, via e-mail o passandoci a trovare.