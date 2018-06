Demi Lovato in concerto a Bologna: come arrivare all'Unipol Arena, orari e scaletta

Appena una manciata di ore e Demi Lovato sarà in concerto sul palco dell’Unipol Arena, a Casalecchio di Reno. Oggi 27 giugno è infatti l’unica ed esclusiva data italiana del “Tell Me You Love Me” World Tour.

Spasmodica l'attesa dei fan per lo show della cantante di Albuquerque, Nuovo Messico, che è in giro per l’Europa dallo scorso maggio, con un tour che sta toccando alcune delle più importanti città del nostro continente, da Lisbona a Londra, da Parigi a Amsterdam.

SERVIZIO NAVETTA

Per chi volesse raggiungere l'Unipol Arena di Casalecchio di Reno con i mezzi, sarà disponibile un servizio navetta che partirà dalla Stazione Centrale di Bologna e condurrà direttamente all'Unipol. Il servizio è disponibile anche per il ritorno, a fine concerto, con itinerario inverso.

Il servizio viene effettuato dagli autobus della linea 675, che partiranno in prossimità della Stazione Centrale, dalla fermata I, su viale Pietramellara, lato farmacia, con corse ogni 15 minuti, attive dalle ore 17 alle ore 20.

Al ritorno, al termine del concerto, i bus partiranno da Via Gino Cervi, di fronte all’ingresso 10 dell’Unipol Arena, ed effettueranno le fermate a richiesta: Ospedale Maggiore, San Felice, Marconi, Piazza dei Martiri, Amendola, Stazione Centrale.

Per accedere al servizio di bus dedicato agli eventi che si tengono all’Unipol Arena occorre dotarsi del biglietto speciale-spettacoli di andata e ritorno da 5 euro, valido solo per la linea speciale 675, in vendita presso i Punti Tper della Stazione Centrale, dell’Autostazione e di Via Marconi 4, a Bologna, o presso la biglietteria Tper Spa dell’Autostazione di Imola.

COME ARRIVARE ALL'UNIPOL IN AUTO O TRENO

Il complesso sorge di fronte a una importante area commerciale, ad altissima frequentazione di pubblico, dove hanno sede Carrefour, Ikea e Leroy Merlin. Facilmente raggiungibile in treno, in bus, in auto e in aereo, comprende una stazione ferroviaria collegata con la Stazione di Bologna e dispone di un’area dedicata a parcheggio di 50.000 mq.

Auto: 2 km dal casello autostradale Casalecchio A1, A13, A14. Parcheggio da 3.000 posti auto.

Treno: 1 minuto dalla stazione Futurshow Station – 19 minuti da Bologna Centrale – 35 minuti da Firenze – 55 minuti da Milano – 100 minuti da Roma.

ORARI BIGLIETTERIE E APERTURA CANCELLI