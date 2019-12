- di 7 + di 70 (ci siamo fatti in 4) : gdl alla biblitoeca ruffilli

12 dicembre 2019 dalle ore 17.30 alle ore 20,00 (presso la Saletta Multimediale della Biblioteca Roberto Ruffilli)



i gruppi di lettura della Biblioteca si incontrano per un brindisi di auguri e per festeggiare i quasi 7 anni di attività, per annunciare la nascita di Books & Moovies - il GdL dal romanzo al film ,

Vi anticipiamo che (per chi parteciperà) ci sarà la possibilità di



scegliere il libro preferito (tra i tanti che abbiamo letto)/ mangiare e bere/

ascoltare una selezione di brani musicali (grazie a Giorgia Ciavatti)



la cittadinanza è invitata,



L'incontro (transgenerazionale, transculturale e transnazionale) è libero, gratuito, aperto a tutti coloro che amano i libri.