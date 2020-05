Difficoltà a scuola?Prendiamocene cura: webinar gratuito

Individuare precocemente e tempestivamente eventuali Disturbi Specifici dell’Apprendimento (meglio conosciuti come dislessia, discalculia e disortografia) è fondamentale per lo sviluppo psicologico, l’autostima e l’adattamento sociale e scolastico dei bambini/ragazzi che presentano tali difficoltà.



In occasione della Settimana del Cervello 2020, proponiamo un INCONTRO INFORMATIVO GRATUITO con l'obiettivo di orientare genitori ed insegnanti nel compito di individuare e gestire le difficoltà di apprendimento di bambini e ragazzo e di valutare il percorso più idoneo per affrontare le problematiche scolastiche.



Particolare attenzione sarà inoltre dedicata ai segnali che, nei bambini più piccoli, possono essere considerati "fattori di rischio" per lo sviluppo di eventuali Disturbi dell'Apprendimento durante il successivo percorso scolastico.



L'incontro si terrà ONLINE sulla piattaforma HANGOUTS MEET il 22 maggio 2020 alle ore 18.30 e sarà condotto dalle psicologhe Lisa Aragiusto e Nellia Arciuolo, esperte in Disturbi Specifici dell'Apprendimento e difficoltà scolastiche.



L'evento è sponsorizzato dall'Associazione di Promozione Sociale 4MUMS (via della Pietra, 10 - Bologna) e dal Centro SalutePsy (piazza dei Martiri, 5/2 - Bologna).



E' gradita l'iscrizione tramite email oppure al seguente link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-difficolta-a-scuola-prendiamocene-cura-webinar-92376317051?fbclid=IwAR0Mbny_nSXDP7SxuXLcEsnIdd10fnuIrjd-G0oS91StIpIT7vOWo2PnbF0

Tutti i genitori, gli insegnanti e gli educatori interessati sono invitati all’evento!



Questo evento è realizzato in occasione della Settimana del Cervello, in collaborazione con Hafricah.Net, partner ufficiale della Brain Awareness Week



Contatti:

320-7618944; dsa@lisa-aragiusto.com