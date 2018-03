"Disincantate, le più str***e del reame"

Sabato 24 marzo doppia replica (ore 17 e ore 21) per Disincantate, le più stronze del reame, al Teatro del Baraccano.

Lo spettacolo, scritto da Dennis T. Giacino, arriva finalmente in Italia grazie a I perFORMERs, con la regia di Matteo Borghi, le traduzioni delle liriche di Nino Pratticò, le coreografie di Luca Peluso e la direzione musicale di Eleonora Beddini.

Divertente, spassoso, dai sapori del vaudeville e del cabaret, Disincantate sfata il mito del "Complesso della Principessa", per prendersi gioco delle frivolezze raccontate nelle favole e celebrare l'essere donna in tutte le sue sfaccettature.

10 principesse metteranno in scena il loro varietà, a ritmo di divertenti gag, numeri da vere star, lasciando al pubblico importanti spunti per riflettere.

Le nostre principesse, viste nell’immaginario collettivo come ragazze perfette, dolci e succubi del loro principe azzurro, in questo spettacolo affrontano temi sempre discussi e molto attuali. La diversità, l’emancipazione, lo sfruttamento dell’immagine, l’alcolismo o la paura di perdere la propria bellezza, rappresentano il sottotesto di ciò che raccontano al pubblico. Principesse che sono prima di tutto donne, pronte a farsi strada e a lottare per dare onore alla proprio dignità, il tutto con ironia e un pizzico di malizia.

La versione italiana è stata prodotta da I perFORMErs grazie ad un accordo speciale con Theatrical Right Worldwide - New York e segna la prima volta che lo spettacolo viene rappresentato in Europa.

ATTI SONORI, teatro musicale è la stagione del Teatro del Baraccano che si svolge col sostegno della Regione Emilia Romagna, del Comune di Bologna e in collaborazione con il Quartiere Santo Stefano