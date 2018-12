Domenica 16 dicembre 2018 “chi mi aiuterà” al Cavazza

Ciao A tutti, l’evento “Chi Mi Aiuterà” si terrà Domenica 16 Dicembre in Via Castiglione n° 71 all’Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza alle ore 15:00. Lo spettacolo dura circa 60 minuti senza interruzioni; trae ispirazione dalle vicende raccontate nei 4 Vangeli della Bibbia in cui cinque personaggi – la donna adultera, il centurione romano, l’emorroissa, l’indemoniato gadareno, Maria Maddalena – vi faranno rivivere le loro esperienze, il tutto “condito” con musiche composte e interpretate da Carla Rivi.



INTERPRETI:



Donna Adultera – Donatella Cesari



Centurione Romano – Adolfo Degli Esposti



Emorroissa – Carla Rivi



Indemoniato Gadareno – Giovanni Sarti



Maria Maddalena – Violana Cesari



Tecnico Audio e Luci – Antonio Falaschi



Regia – Giovanni Sarti Musiche di Carla Rivi