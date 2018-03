Educazione cinofila gratuita da Portamiconte pet shop

SAVE THE DATE!



Ecco le date in cui troverete l’educatore cinofilo presso il negozio per animali portamiconte Pet Shop, Via Boldrini 10/B Bologna:



10 marzo

7 aprile

12 maggio



Educazione cinofila da portamiconte pet shop (Via Boldrini 10/b Bologna)! Un sabato al mese dalle 10.30 alle 13.00 sarà presente in negozio l’ Educatore Cinofilo Caterina Giardini che sarà a vostra disposizione per aiutarvi a migliorare il rapporto con il vostro cane. Vivere insieme al proprio cane significa costruire una relazione sana e di rispetto reciproco. Caterina Giardini sarà pronta a darvi consigli per farvi capire i reali bisogni e i comportamenti del vostro cane, prevenendo e correggendo problemi educativo/comportamentali, dando consigli e consulenze cinofile per risolvere piccoli e grandi problemi quotidiani di Educazione del Cane adulto e cucciolo!

Per chi preferisce prenotare può mandare una mail a info@portamicontepetshop.it