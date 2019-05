Venerdì 24 Maggio 2019 alle 18:00, la Quadreria di ASP Città di Bologna, in Via Marsala 7, esplorerà l’arte e la vita di uno dei nomi più suggestivi della scuola pittorica bolognese, ovvero Elisabetta Sirani. Riproponendo la fruttuosa collaborazione con il Gruppo Persiani Editore, il museo ospiterà la presentazione del volume Elisabetta Sirani – Il genio e la grazia nel seicento bolognese. La presentazione sarà tenuta dall’autrice, Angela Frattolillo.



Questo volume si presenta come innovativo in quanto commistiona due diversi generi letterari: è un catalogo, per lo spazio riservato al mondo artistico italiano e bolognese e alla formazione di Elisabetta Sirani, ma è anche un saggio, ovvero una ricerca meticolosa del contesto storico, politico, sociale, culturale, economico e religioso della seconda città dello Stato Pontificio nel XVII sec. Il testo indaga inoltre la forte identità delle donne bolognesi, facendo emergere la prodigiosa modalità di Elisabetta Sirani nell’esprimere con il pennello la propria visione del mondo e dell’arte. Sulla copertina del volume si può ammirare il dipinto di Elisabetta Sirani esposto presso la quarta sala della Quadreria di ASP Città di Bologna (foto di Alessandro Ruggeri).