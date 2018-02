Emma Marrone incontra i fan a Bologna

Emma incontra il pubblico e firma le copie dell'album "Essere qui" Acquistando il cd "Essere qui" presso il Mondadori store da venerdì 26 gennaio si riceve il pass per avere accesso prioritario al firma copie con Emma.

Si intitola ESSERE QUI ed esce il 26 gennaio il nuovo album di inediti di EMMA, uno degli album più attesi della stagione. E’ stata la stessa Emma ad annunciare a sorpresa sulle sue pagine social, insieme agli auguri per il nuovo anno, il titolo, la data d’uscita e la cover del nuovo lavoro, uno scatto della fotografa internazionale Kat Irlin che ritrae Emma per le strade di New York

«Mi sono presa il tempo necessario, il mio tempo. Il tempo di fare e di disfare, di suonare e di risuonare, di cantare e di ricantare, il tempo per capire. Il tempo per essere felice. […] ESSERE QUI. Si chiama così questo nuovo album. Perché è già tantissimo esistere e fare ciò che amo di più. ESSERE QUI e avere la possibilità di raccontarmi e di raccontare ed essere scelta e amata da così tante persone, talmente tante che un cuore solo non le può contenere. ESSERE QUI e mostrarlo più che dimostrarlo. ESSERE QUI dove sono sempre stata, su un palco o per la strada seduta su un marciapiede qualunque in un giorno qualunque, guardo l’orizzonte dove tutto inizia per me, senza mai una fine. ESSERE QUI adesso è vostro. In ogni canzone ho messo una parte di me…spero la migliore! Grazie da sempre e per sempre».

“ESSERE QUI” è il sesto album di inediti di Emma, prodotto da lei insieme a Luca Mattioni, vanta le collaborazioni musicali di Enrico “Ninja” Matta, Paul Turner, Adriano Viterbini, ed è stato mixato e registrato da Matt Howe alle Officine Meccaniche di Milano.