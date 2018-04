Osteria delle dame: Enrico Deregibus racconta De Gregori

Appuntamento da non perdere sabato 7 aprile dalle ore 21 all'Osteria delle Dame di Bologna. Sul palco di quello che è un vero e proprio luogo di culto della canzone d'autore italiana, infatti, saranno di scena Enrico Deregibus, giornalista musicale e biografo di Francesco De Gregori, che parlerà del Principe dei cantautori e della canzone d'autore romana; dalle 22 poi ci sarà un'intervista-concerto del direttore artistico delle Dame, Paolo Talanca, con Carlo Valente: un viaggio tra le canzoni e la poetica di uno dei più promettenti cantautori romani in circolazione.



Enrico Deregibus ha pubblicato nel 2015 la biografia di Francesco De Gregori “Mi puoi leggere fino a tardi” (Giunti editore) e nel 2016 ha firmato il libro inserito in “Backpack”, il cofanetto ufficiale che riunisce tutti i dischi del cantautore romano. Ha pubblicato diversi altri volumi e si occupa a vario titolo di molti festival legati alla canzone di qualità, dal “Premio Bianca d’Aponte” a “Voci per la libertà-Una canzone per Amnesty”, da “PeM-Parole e musica in Monferrato” al “Premio Andrea Parodi”, dal “Premio Bindi” al “Premio Giorgio Lo Cascio”. E’ consulente del Mei e dirige il Festival del giornalismo musicale.



INGRESSI: Per partecipare all’evento è sufficiente essere soci (www.osteriadelledame.it) e prenotare via mail (info@osteriadelledame.it)



Rosetta Savelli

