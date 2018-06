Enrico Farnedi canta Lucio Dalla

Via Mascarella si trasforma nel Salotto del Jazz come ogni anno e il 14 giugno è la volta di Enrico Farnedi, che canta Lucio Dalla.

Cantina Bentivoglio, Bravo Caffè, Moustache e Cinema Odeon vi danno il benvenuto nel loro salotto estivo. Per venti serate, siete invitati a cenare sotto alle stelle di via Mascarella e a degustare la selezione di musica live, jazz e non solo, più longeva della città.