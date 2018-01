Epifania a Le Piazze: arrivano la Befana e i Puffi!

Sabato 6 gennaio per tutto il giorno a Le Piazze di Castel Maggiore non mancano i buoni motivi per trascorrere l’ultima giornata delle festività natalizie. Naturalmente, arriva la Befana per incontrare i bambini e regalare i classici dolci. Ma non è tutto: la giornata è arricchita da spettacoli ed animazioni con i fantastici Puffi, gli omini blu che tanto piacciono ai più piccoli. Prosegue così l’impegno di Le Piazze a promuovere buone pratiche sul fronte del rispetto dell’ambiente.

La scelta di invitare i Puffi non è infatti casuale. Dopo l’operazione di educazione ambientale portata avanti grazie all’installazione dell’ecompattatore, dopo i laboratori di presepe con materiali di recupero, l’arrivo degli omini blu ha un preciso significato. I Puffi rappresentano l’emblema di buone pratiche nell’ecologia e nella solidarietà. Abitanti di una foresta in epoca medievale e felici in una sorta di grande comune immersa nel verde, i Puffi si affidano alla natura, vivono in simbiosi con la terra che abitano, avendo cura dell’ambiente in cui si trovano a vivere. Una vita semplice, in cui è forte la consapevolezza del valore del rispetto verso le risorse, e verso ciò che la natura mette a disposizione. Puffi ecologici, quindi, che sabato 6 gennaio faranno divertire i bambini, trasmettendo al tempo stesso un importante messaggio sull’importanza di adottare comportamenti virtuosi, per salvaguardare le risorse e l’ambiente.