EQ cafè: sentirsi ansiosi

Sempre più giovani e adulti nel mondo si sentono ansiosi. Ma che cosa significa questo? Dal momento che l'ansia è un sentimento, in che modo possiamo usare l'intelligenza emotiva per comprenderlo meglio e lavorarci su?



Unisciti a questo "EQ Café" interattivo ed efficace per praticare insieme l'intelligenza emotiva ed esplorare le risposte a queste importanti domande sul sentirsi ansiosi. Gli EQ Café sono laboratori divertenti per persone curiose che vogliono saperne di più sull’intelligenza emotiva per connettersi e imparare insieme.



In questo Café scopriremo:



● cosa significa sentirsi ansiosi - dati correnti, cause ed effetti.

● In che modo le emozioni e l'intelligenza emotiva ci aiutano a lavorare con questo sentimento sfidante



Chi: Chiunque sia interessato a conoscere e praticare l’Intelligenza Emotiva – un set di competenze misurabili e scientificamente validate di cui tutti noi abbiamo bisogno per crescere



Cosa: Laboratorio gratuito interattivo



Quando: 4 giugno dalle 18 alle 20



Dove: Centro Cinofilo Passion for Dogs (interno tenuta Orsi Mangelli) - Via Budrie, 109 Località Le Budrie - San Giovanni in Persiceto (BO)



Come: Evento gratuito, massimo 22 partecipanti - Prenotare un posto su Eventbrite entro il 3 giugno 2019:

https://www.eventbrite.com/e/biglietti-eq-cafe-sentirsi-ansiosi-san-giovanni-in-persiceto-bo-62036863930



Per informazioni, contattare direttamente l'organizzatore dell'evento:

Francesca Alberoni +39 3409622750 - francesca.alberoni@6seconds.org

Ilaria Iseppato ilaria.iseppato@6seconds.org



Nota: È prevista una degustazione di mieli. In caso di bel tempo, l'EQ Café si terrà all'aperto.