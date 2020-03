Dal 10 marzo al 3 aprile "Fantateatro arriva a casa" sul canale Youtube Fantateatro Official sono pubblicati due spettacoli al giorno: uno alle 16 dedicato ai più piccoli e uno alle 21 per tutta la famiglia e rimarranno online



Ogni giorno, dalla scorsa settimana, sul canale Youtube Fantateatro Official vengono pubblicati due spettacoli uno alle 16:00 dedicato ai più piccoli e uno alle 21:00 per tutta la famiglia che rimarranno online per i giorni a seguire.

Sul canale Youtube di Fantateatro potete trovare già online anche tanti classici della letteratura e del teatro come Goldoni, Wilde e Shakespeare.

Canale youtube