Street Tour di Federico Baroni, il busker più seguito d’Italia a Bologna

Continua lo Street Tour di Federico Baroni, il busker più seguito d’Italia. Dopo i live a Napoli e Rimini, sabato 1 giugno il tour farà tappa a Bologna (Via Rizzoli/Piazza Re Enzo). Durante il live l’artista presenterà i brani estratti dal suo album d’esordio “NON PENSARCI” (Artist First). Federico, oltre ai brani del suo progetto discografico, durante lo street tour eseguirà anche diverse cover e non mancheranno le sorprese, con diversi ospiti che si esibiranno con Federico per dar vita a un vero e proprio STREET CONCERT unico nel suo genere. Federico, con oltre 47.000 follower su instagram, 26.000 iscritti su YouTube, 20.000 fan su facebook e 5.000 follower su Spotify è il busker più seguito d’Italia. Ospite dell’appuntamento di Bologna sarà NICO AREZZO, cantautore siciliano che si è fatto conoscere al grande pubblico per la sua partecipazione a X Factor 11.