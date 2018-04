"Felicemente stressati per Italia loves sicurezza"

In occasione delle celebrazioni della Giornata Mondiale di Salute & Sicurezza, l'associazione Tavolo81 Imola organizza Felicemente Stressati per Italia Love's Sicurezza :

Lezione divertente e pratica di Terenzio Traisci, sulla gestione di stress e umore con la quale avrai imparato a:

Capire cosa accade nel tuo corpo e nella tua mente quando sei sotto Stress, Tensione, Preoccupazione, Tristezza...

Cambiare il tuo Stato d'Animo per Interpretare diversamente quello che ti sta accadendo

Usare Respiro, Postura e Sorriso per cambiare il tuo umore

Usare il tuo Dialogo Interno in modo Positivo

Spostare il tuo Focus Percettivo sulle Soluzioni



EVENTO GRATUITO: Prenotazioni SOLTANTO tramite SITO perché POSTI LIMITATI