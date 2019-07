Ferragosto all'Arena Orfeonica: cena di autofinanziamento del 15 agosto

A Ferragosto siete a Bologna?

C'è la cena di autofinanziamento giovedì 15 agosto alle ore 20 in Arena Orfeonica, Via Broccaindosso 50.

Contributo € 20 comprensivo, per chi non l'avesse già, della quota associativa 2019.

E' necessario prenotarsi alla mail arenaorfeonica@gmail.com entro e non oltre il 10 agosto specificando se siete vegetariani.